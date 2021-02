La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló sobre la polémica que generó un pronunciamiento que hizo sobre la llegada de la cepa brasileña de covid-19 a la capital colombiana y al que respondió el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Con anterioridad, Ruiz había desmentido a la alcaldesa sobre la presencia de esa variante del coronavirus en la ciudad y había indicado que aún no hay evidencia de que la misma esté circulando en pacientes contagiados allí.

Lea también: Minsalud desmiente a Claudia López sobre presencia de cepa brasileña en Bogotá

Ante lo dicho por el ministro, López aclaró que se refería a la presencia de la cepa en el país y recordó que hace algunas semanas llegó un vuelo desde Leticia (Amazonas) y allí se identificaron varios casos de covid-19 que son objeto de estudio.

"Desde el 2 de enero circula en Colombia y en Bogotá hemos estado haciendo todas las actividades de mitigación para tratar de que no se difunda aquí y así es que lo estamos haciendo. Por fortuna, por ahora no tenemos alarma", aseguró.

"En el primer vuelo que llegó, de transporte humanitario, desde el Amazonas, las personas se aislaron, se testearon, ocho dieron positivo para covid pero ninguna para esa cepa en particular", añadió.

"Por eso me refería yo que aunque está circulando en Colombia desde el 2 de enero que certificó el INS en el Amazonas, en Bogotá aún no hay ningún caso que certifique alguien tiene esa cepa en particular", sentenció.

Lea también: Aumentan en Bogotá a 12.562 el número de vacunas anticovid para primera jornada

Asimismo, afirmó la alcaldesa que las autoridades de salud en la capital seguirán realizando monitoreos y seguimientos para determinar si alguno de los casos positivos puede estar relacionado con esa variante.

El próximo lunes 20 de febrero iniciará el proceso de vacunación contra el coronavirus y se aplicarán más de 12.500 dosis del laboratorio Pfizer, destinadas a trabajadores del sector de la salud, que están en primera línea.