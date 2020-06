Claudia López advierte que Día sin IVA y del padre son riesgo de contagio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la primera jornada del día sin IVA que se se va realizar este viernes 19 de junio, como parte de las medidas de reactivación económica en medio de la emergencia por la propagación de la COVID-19.

La funcionaria advirtió que esa iniciativa que se suma a la celebración del Día del Padre, podría incrementar las aglomeraciones en los centros comerciales y el riesgo de contagio del virus.

“Día sin IVA y del padre son doble riesgo de que se dispare aglomeración y contagio... no olvidemos que estamos en mitad de una pandemia, no de una fiesta (...) si no vives con tu papá el mejor regalo es no visitarlo y arriesgarlo a contagio. Mejor compra por internet que presencial”, señaló la alcaldesa.

Cabe mencionar que en ciudades como Bogotá, muchos ciudadanos tienen dudas si pueden o no salir a los establecimientos comerciales, luego de que se impusiera la medida de ‘pico y cédula’ para evitar la propagación de la COVID-19. El Distrito ha reiterado que las restricciones se mantienen para evitar que aumenten los casos de contagio.

En ese sentido, la alcaldesa Claudia López dijo que no es posible que los ciudadanos con cédulas cuyo número terminen en número en 1,3,5,7 y 9, salgan al comercio.