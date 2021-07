Claudia López también se refirió sobre posibles nuevos picos de contagios. “Hoy se tiene una solución que se llama vacuna. En este momento, tenemos prácticamente la vacunación abierta sin barreras para mayores de 30 años. Es posible que tengamos dificultades con la pandemia, pero si se presentan en el futuro, pues ya no serán restricciones en las que todos nos quedamos en casa, sino para los que no se han querido vacunar”, señaló.

En ese sentido, dijo que “hoy tenemos puestos de vacunación vacíos en Bogotá y eso no tiene sentido, porque personas mayores de 30 años que pueden vacunarse no van a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es acelerar que todas esas medidas de autocuidado con vacunación se cumplan, en vez de seguir parando la actividad. Pero insisto, hacia el futuro quienes se van a quedar en casa, pues son los que no se vacunan y quienes no se cuidan”.

Por otra parte, se pronunció sobre los posibles contagios en instituciones educativas con el regreso de la presencialidad y señaló que “cuando hay un contagio en una institución educativa se hace un control epidemiológico con la persona que se contagió. No se frena toda la actividad, se aísla el grupo que tuvo contacto. Se hacen pruebas".

López concluyó que “agradezco a la inmensa mayoría de los maestros que pusieron la educación en primer lugar, a diferencia de lo que querían algunos dirigentes sindicales que están más interesados en la política que en la educación. La inmensa mayoría vino a trabajar y a la presencialidad, más del 72% de los maestros está en presencialidad y más del 60% de los niños asiste a los colegios. Cuando se presenten casos positivos, se aplica inmediatamente los protocolos de aislamiento y rastreo”.