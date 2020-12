Que esto no se haga "con más de 10 personas y aíslese desde mañana, ocho días antes, de manera que usted esté seguro que no desarrolla síntomas que no tiene covid-19 y que no va a resultar contagiando a su familia", sobre todo a los mayores, agregó.

"Nadie que tenga síntomas debe salir de su casa. Debe aislarse, detectar síntomas y reportar a la EPS (...) Necesitamos que el comercio no baje la guardia en sus medidas de control" como el aforo, la ventilación y el uso correcto del tapabocas, entre otros, expuso.

Según la alcaldesa, hicieron encuestas a varios ciudadanos y allí encontraron que la gran mayoría están dispuestos a aislarse antes de realizar las fiestas y gran parte de los consultados afirmaron ser capaces de celebrar a distancia, por medios digitales.

Asimismo, López dijo que el próximo 26 de diciembre van a revisarse los resultados de esas medidas que ha recomendado mediante decreto a las personas para determinar cuáles tomar de cara a la celebración de fin de año el 31 de diciembre.