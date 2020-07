Sin embargo, López indicó que el Gobierno está de acuerdo con ella: “Por fortuna, el Ministro de salud está de acuerdo conmigo y me dijo: 'como los municipios son diferentes, hay unos que no tienen contagio, que no están en la situación de Bogotá', y yo dije: 'Bueno, muy bien en esas circunstancias es posible'. Pero en una ciudad como Bogotá, es imposible por el riesgo que implica, eso es como una invitación al Covid".

Según lo establecido por el Gobierno Nacional, entre los principales puntos de los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios está que por reunión puede haber máximo 50 personas, sin importar el tamaño del templo. Además, en cada una de las sesiones se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección que incluya pisos, sillas, equipos de comunicación y los utensilios usados para la ceremonia.

Cada iglesia debe tener dispuesto un equipo de trabajo que, debidamente cuidado con protección ocular y tapabocas, se encargue de la ubicación y distribución de los asistentes en las sillas previamente demarcadas y con un distanciamiento de dos metros.

Sin embargo, ni los adultos mayores de 70 años ni los niños pueden ingresar por ahora a los templos, teniendo en cuenta las restricciones vigentes del aislamiento preventivo obligatorio en el país.