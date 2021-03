Claudia López defiende la compra de 105 mil tabletas para niños y adolescentes de escasos recursos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a los cuestionamientos de los concejales de la oposición sobre la entrega de las 105 mil tabletas que fueron adquiridas para que los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos puedan conectarse a las clases virtuales.

Reiteró que las tabletas serán entregadas de acuerdo a los términos establecidos en el contrato, resaltando que este mes se realizará la primera entrega.

En entrevista con La Cariñosa, la mandataria aseguró que la inversión que hizo el Distrito representa un gran esfuerzo pues no se contaba con los recursos para la adquisición de dichos elementos porque no estaban contemplados dentro del presupuesto.

También resaltó que se han cumplido con los plazos establecidos dentro del contrato e insistió en que el Distrito no le ha fallado a la gente.

“Bogotá es la única ciudad de Colombia que compró 105,000 tabletas, no hay otra que lo haya podido hacer (...) por eso quienes desinforman lo hacen a sabiendas, porque el Concejo sabe perfectamente que esa plata, no existía en el presupuesto, nosotros el año pasado ejecutamos el presupuesto que nos dejaron”, dijo.

La alcaldesa López señaló también que su antecesor (Enrique Peñaloza), no podía prever que se registrara una emergencia de la magnitud que ha representado la llegada del coronavirus.

“El alcalde (Enrique Peñalosa) no era adivino y no sabía que iba a haber una pandemia, así que ese rubro no existía en el presupuesto”, afirmó.

También precisó que “el Concejo aprobó el proyecto de acuerdo y lo incorporó en agosto y el presupuesto quedó incorporado en septiembre, la licitación se abrió en septiembre y se adjudicó en diciembre y ya en este mes de marzo empezaron a llegar (las tabletas)”.

López dijo además que se están cumpliendo los plazos de la entrega que se habían anunciado. “Como nos habíamos comprometido inicialmente con la programación de las tabletas que se entregarían entre febrero y mayo de este año y así lo estamos haciendo o sea estamos cumpliendo”.