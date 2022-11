Claudia López deja en manos del gobernador de Cundinamarca el 'chicharrón' del Coliseo Live

Este domingo 27 de noviembre, Harry Styles se presentó en el Coliseo Live ubicado en el municipio de Cota (Cundinamarca) donde el cantante tuvo que interrumpir su show por una estampida en el lugar.

Al respecto de este evento, RCN Mundo conoció que las personas se estaban empujando en la zona de 'platino', y algunos sufrieron de desmayos, al parecer por la falta de oxígeno y el calor insoportable.

Al respecto de este accidente, la alcaldesa de Bogotá se pronunció, porque si bien el Coliseo Live queda a las afueras de Bogotá por la Calle 80, le corresponde solucionar el problema de los trancones a la Gobernación de Cundinamarca, y más por el incidente que se presentó al interior del lugar.

López sostuvo en un medio nacional que, “si no se toman medidas desde Cundinamarca y Cota, el Coliseo Live es un riesgo latente. Lo digo con el mayor respeto por esos empresarios, pero usted no puede hacer un coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía y así lo hicieron. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Desafortunadamente, no está engar manos de Bogotá, el escenario está en Cota, pero el gobernador de Cundinamarca sabe que es un riesgo latente”.

Al respecto, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca no se ha pronunciado sobre el hecho que dejó un balance de 8 a 10 personas que sufrieron desmayos; adicional se habla de que había retrasos de hasta tres horas en ese corredor vial, todo por el concierto, que no funcionó de la mejor manera.

Es importante mencionar, que, aunque Harry Styles les solicitó a los asistentes que se corrieran dos pasos atrás, para dar espacio por el color que había; así logró terminar su show.