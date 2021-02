Al dar nuevos detalles del proceso de vacunación contra covid-19 que se va a realizar en Bogotá, la alcaldesa Claudia López descartó que vaya a ser una de las primeras personas que recibirá una de las dosis de Pfizer que están por llegar a la ciudad.

Según la funcionaria, no lo considera necesario a pesar del mensaje que esto podría enviarle a los ciudadanos que desconfían del medicamento y aseguró que no le quitará dosis al personal de la salud, priorizado en la primera etapa.

"Yo he pensado mucho este tema, la verdad y yo prefiero esperar mi turno. A mí me parece un crimen que no llegan sino 12.562 vacunas, no alcanza ni para el personal que ha estado atendiendo covid y yo usar una", aseguró.

"Eso no tiene ningún proceso, yo esperaré mi turno. Las vacunas desafortunadamente van a llegar de a muy poquitas, la vacunación masiva todavía no arranca, de manera que en lo que a mí respecta no le voy a quitar una vacuna a un médico", añadió.

En la primera jornada se van a aplicar las más de 12.000 dosis recientemente anunciadas, solo en parte del personal del sector salud. Se espera que posteriormente continúe el proceso con adultos mayores de 80 años, quienes recibirán dosis de AstraZeneca.

El 20 de febrero se pondrá en marcha el plan de vacunación y en la capital colombiana se dispondrán de siete puntos inicialmente, aunque se espera que posteriormente se habiliten hasta 71 y así acelerar el proceso de inmunización.

Con anterioridad, el distrito había dicho que por parte del Gobierno Nacional habían sido asignadas a la ciudad más de 7.000 dosis y posteriormente se aumentó la cifra a más de 12.000, que deberán ser aplicadas el próximo fin de semana.