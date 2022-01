Luego de los anuncios del ministro de Defensa Diego Molano de militarizar algunas zonas en Suba, Usme y Américas por medio de intervenciones luego de los desmanes que se vienen registrando los 28 de cada mes, la alcaldesa Claudia López descartó cualquier intervención militar.

Dijo que el único plan de seguridad que se llevará a cabo en la ciudad será el que ella presentó y está en manos de la Policía Metropolitana y Alcaldía Mayor de Bogotá.

“El Plan de Seguridad y Convivencia de Bogotá lo hace la Alcaldía y la Policía Metropolitana, lo acabamos de presentar con lujo de detalles, es el único que se va a ejecutar y es el único plan que hay”, dijo López enfáticamente.

En medio de la polémica del anuncio, en el barrio Alameda ubicado entre Kennedy y Bosa se están distribuyendo panfletos en algunas viviendas, se trata de una especie de manual sobre lo que se debe hacer en caso de un allanamiento; esto luego del anuncio del ministro de Defensa quien manifestó que se iban a allanar los inmuebles que han servido de albergue para los integrantes de las denominadas primeras líneas.

El panfleto pide no firmar actas si no se está de acuerdo, alterar la firma, expresar si aparecen cosas que no se tienen, incluye vigilar, grabar y no dejar interrogar a los habitantes del inmueble entre otras recomendaciones.

“Cada vez que tenemos una denuncia, un panfleto o una amenaza es inmediatamente puesta en conocimiento de la Fiscalía por supuesto para que haga una investigación rigurosa y si es necesario se haga la judicialización respectiva”, dijo López.

En el plan 2022, la alcaldesa Claudia López intervendrá esas zonas focalizadas, donde se presentan delitos como el microtráfico y vandalismo en los sectores de Bosa y Kennedy; sin embargo el plan fundamental es disminuir el homicidio que creció en el 2021 cerca del 7 %.