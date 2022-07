Claudia López dice que bicitaxis deben salir de circulación

Los bicitaxis se han convetido en un medio de transporte cada vez más frecuentado, llevándolo a estar año tras año en aumento, pese a no estar regulado. Según el más reciente censo realizado por el Ministerio de Transporte, actualmente son cerca de 5.000 los vehículos de este tipo los que se han asentado en varias localidades, principalmente en las del sur de Bogotá.

No obstante, este medio de transporte ha sido rechazado por la administración de Claudia López, y ha sido la misma mandataria quien ha sido enfática en afirmar que estos vehículos deben salir de circulación al no estar regulados, argumentando que actualmente la ciudad cuenta con una amplia oferta de transporte que hace que los bicitaxis no sean requeridos.

"Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP pero ya hay suficientes. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal. Entonces con concertación, pero con toda la aplicación de la ley, hay que ir corrigiendo eso que nos falta”, aseguró la mandataria al respecto.

Incluso, la alcaldesa de Bogotá se dirigió a la Policía Metropolitana de Bogotá, dando órdenes de sacar este medio de transporte de la ciudad. “Le pido también a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación”, aseguró.

Cabe resaltar que en varias ocasiones los conductores de bicitaxis se han pronunciado en manifestaciones, buscando llegar a concertaciones. En mayo, por ejemplo, cerca de 2.000 de estos conductores bloquearon vías en Suba, expresando sentirse perseguidos por las autoridades.

Pese a las afirmaciones de la alcaldesa, aún no se descarta que existan concertaciones entre este gremio de transporte y la Alcaldía de Bogotá.