La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se volvió a referir a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que según ella confunden a las personas y no ayuda a cuidarlas en medio de la pandemia del coronavirus que ya deja 25.366 contagiados y 822 muertos en todo el país.

López no está de acuerdo con que el Gobierno autorice la apertura de centros comerciales y peluquerías, y al mismo tiempo extienda el aislamiento preventivo obligatorio.

“Abren centros comerciales, peluquerias, etc y dicen que "extienden aislamiento" ¿Qué esperan? ¿Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida”, aseguró la burgmaestre en su cuenta de Twitter.

El trino de Claudia López fue publicado luego de que Duque anunciara por televisión abierta, que la cuarentena irá hasta el primero de julio.

El aislamiento preventivo obligatorio, en su nueva fase, va desde el 1 de junio hasta el 1 de julio. Así lo confirmó el Gobierno Nacional en el decreto 749 de 2020.

Esta nueva medida se conoce en momentos en el que país se apresta para reabrir algunos sectores económicos a partir del próximo lunes.

“Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, indica el Decreto 749 del 2020, expedido por el Gobierno.

El decreto responsabiliza a los mandatarios locales de todo el país de la protección del personal de salud, que está en el primer grado de contención de la pandemia.