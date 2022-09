Claudia López, duro contra petrismo por oposición a expansión del Metro de Bogotá

Le puede interesar: Claudia López pidió a la embajada de España intervenir ante retrasos de obras viales en Bogotá

Claudia López responde al petrismo por críticas al Metro elevado

La concejal concluye su postura exponiendo que en varias ocasiones ha presentado derechos de petición para conocer a fondo la factibilidad sobre la extensión de Metro de Bogotá hasta la localidad de Suba y para el que se han aprobado los nuevos recursos. "Se me ha negado la información, lo que me permite tener serios indicios que aún no han terminado la factibilidad de la segunda línea del metro", indica Bernal.

Al respecto, la alcaldesa de Bogotá se pronunció y directamente, a través de Twitter, respondió a la cabildante sobre sus argumentos expresados, indicando que es una postura "miope".

"Seguir arguyendo el pasado de la 1ra línea metro para oponerse a la 2da que sí es subterránea es miope. Está en juego el futuro de Bogotá, el presente/futuro del frente amplio y del gobierno del cambio. Sin reciprocidad y respeto local y nacional ni habrá presente ni habrá futuro", indicó López en su respuesta.