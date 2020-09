La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, encabezó este domingo un “acto de reconciliación y perdón” con toda la ciudadanía, luego de las protestas que se desarrollaron el pasado miercoles, jueves y viernes en la capital del país y otras ciudades principales, tras la muerte del ciudadano Javier Ordóñez en un presunto caso de abuso policial.

Uno de los grandes ausentes fue el presidente Iván Duque, quien delegó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y a la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Además tampoco se vio presencia de la Policía Nacional.

Le puede interesar: Un herido deja ataque a una patrulla de la Policía en Cúcuta

En medio del acto, la pareja de Jaider Fonseca, el menor de 17 años que perdió la vida en medio de las protestas criticó la inasistencia. "Aquí debería estar el presidente, la Policía, pidiendo disculpas (...) No fue una bala perdida, fueron cuatro tiros", dijo.

La mandataria local recordó a Javier Ordóñez, y a las diez personas asesinadas en las protestas, además de los policías heridos. Aseguró que “hay trabajar en reconstruir la confianza” y reiteró que la Policía desobedeció su orden de no disparar.

Lea también: Presidente Duque rechazó el homicidio de un intendente de la Policía en Cali

"La confianza ciudadana de que el monopolio de la fuerza en manos del Estado sólo se usará para proteger a ciudadanos, no para agredirlos, se quebrantó por parte de algunos miembros de la Policía", aseguró la alcaldesa.

En esta jornada, reconocemos la gravedad de lo ocurrido y admitimos que esto no debía suceder; honrar la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias, es el primer paso indispensable para construir un proceso de verdad y justicia que posibilite uno de reconciliación. pic.twitter.com/HHQSz21AjD — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 13, 2020

"Nos aseguraremos de que todas las víctimas de estos lamentables hechos se recuperen de sus heridas. No están solas, nos comprometemos a brindarles asistencia psicosocial y judicial para que sus familiares no sean olvidados y los hechos no queden en la impunidad", manifestó López, junto a su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.