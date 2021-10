Claudia López es como la "Chimoltrufia": citante a debate sobre seguridad en Bogotá

En medio del debate de control político en la Cámara de Representantes a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el aumento de inseguridad en la capital, el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, por el partido Conservador y citante del mismo, lamentó que la mandataria no hubiese asistido y aseguró que queda claro que a López no le importa la seguridad de la capital.

“¿Ese es el interés de la señora alcaldesa en sacar adelante la problemática de seguridad que no solamente le aqueja a Bogotá? (…) La alcaldesa piensa que puede desenchufarse me gustaría saber en qué compromisos está, que son más importantes que hablar de seguridad. Espero que por lo menos le estén informando de este debate de control político”, dijo.

También en su intervención y con la fotografía de la alcaldesa impresa en un cartón, Wills indicó que “yo quiero invitar acá a nuestra alcaldesa de papel. La alcaldesa que nosotros tenemos también es de papel. Así que yo si quiero darle el debate de control político a la alcaldesa Claudia López. Y por eso la hemos traído acá para que no diga nada. Porque finalmente lo que dice la alcaldesa es como la 'Chimoltrufia', como dice una cosa, dice otra”.

Además, sostuvo que “si la señora alcaldesa no puede tener una relación armónica con la Policía, ni con el Gobierno, ni con la Fiscalía, ¿cómo va a pretender que la Administración distrital va a poner a la comunidad en una relación armónica? “

“Eso sí es la desfachatez. Pero sí alega que no hay plata. Pero sí hay plata, lo que no hay es resultados, lo único que hay es show en esta administración. El Gobierno Nacional, de su presupuesto general de 313,9 billones de pesos, invierte cerca del 12,4%. De 39,1 billones de pesos en seguridad y policía.

“Y vean el Distrito, la miseria; el 3% del presupuesto. Por eso es que la alcaldesa no está acá. Porque no le importa la seguridad de los bogotanos, porque le vale huevo la seguridad de los bogotanos. Porque no le importa que las familias bogotanas estén inseguras y no puedan salir a la calle”, sostuvo.