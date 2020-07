Claudia López evaluará en septiembre la reapertura de iglesias

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se reunió este viernes con el arzobispo de la ciudad, Luis José Rueda, para tratar, entre otros temas, una posible reapertura de templos religiosos.

Tras finalizar el encuentro, López señaló que “vamos a organizar entre todos una celebración de este cumpleaños de la ciudad de Bogotá el próximo 6 de agosto en la que nos podamos unir en oración, en fe, en reconfortarnos, en darnos esperanza que la necesitamos mucho (...) celebraremos este cumpleaños unidos y dándonos consuelo que en este momento difícil vamos a salir”.

Sin embargo, destacó que la fecha para que las iglesias vuelvan a recibir feligreses aún no están definida. “Si algo nos ha tocado cultivar es la paciencia, nos ha tocado adaptarnos a muchos cambios, usa tapabocas, no abrazarnos, no ir a los colegios, no ir a los templos, ha sido un año de sacrificar duros y cambios profundos para preservar la vida que es lo más importante”.

Por eso. la mandataria pidió paciencia para que esta posibilidad se pueda dar una vez se superen las cuarentenas estrictas que funcionan en 13 localidades ante el aumento de la COVID-19. "Seguiremos con adaptación pasando estas semanas difíciles y en septiembre, cuando ya hayamos superado este momento difícil, encontraremos la manera de hacer un plan piloto”.

Cabe señalar que tras la medida de restringir la reapertura de iglesias en la capital, un ciudadano radicó ante el Tribunal de Bogotá una tutela en la que pide se respete la libertad de culto a pesar de la pandemia. Esta acción fue presentada contra el presidente Iván Duque; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Salud, Fernando Ruiz y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En este sentido, la acción de tutela pretende que un magistrado les ordene a las autoridades respetar los derechos a, “la expresión religiosa, de todas las manifestaciones de adoración, sin distingos de ninguna clase, sean católicos o no católicos”.

Desde el pasado 16 de marzo permanecen cerradas las iglesias en el país. La emergencia por el nuevo coronavirus ha evitado que los feligreses asistan a las ceremonias religiosas e incluso, la Semana Santa no fue celebrada en los templos.