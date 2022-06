Desempleo, pobreza, movilidad y migración serían los principales frentes a trabajar en lo que resta del gobierno de Claudia López como alcaldesa de Bogotá tras los estragos que dejó el paso de la pandemia por el coronavirus (covid-19).

En medio del diálogo de alto nivel ´Respuestas a la Crisis Urbana´ en el Foro Mundial sobre los desafíos de las ciudades del mundo durante los últimos dos años, la Alcaldesa se refirió a los desafíos como los ´tsunamis´ postpandemia y sostuvo que la a reactivación económica de Bogotá es una realidad, pero aun falta trabajo para la total recuperación.

“Supimos responder de forma solidaria, aunque todavía hay muchos desafíos. Gracias al sistema democrático, sostenido con apoyo a las mujeres, podamos crear soluciones que nos ayudarán a combatir esas olas que forman el tsunami”, dijo López en medio del Foro Urbano Mundial sobre los desafíos de las ciudades del mundo durante los últimos dos años.

Lea también [En fotos] Panorama en El Espinal tras tragedia en la que murieron cuatro personas en las corralejas

La Alcaldesa explicó cómo la covid-19 se convirtió en un desafío cuando inició su gobierno, “justo después de que fui elegida empezó la pandemia, me dijeron que miles de personas morirían y me dijeron que el sistema de salud de la ciudad de iría a bajo, no teníamos el suficiente número de camas en los hospitales y me dijeron que teníamos menos puestos de emergencia y tratamiento intensivo, además no había vacunas”, recordó la Alcaldesa.

López recordó que murieron alrededor de 29 mil personas en los últimos tres años por la pandemia y que la pobreza extrema aumentó significativamente pasando de “4% a un 14%”; sin embargo, aseguró que su administración logro vacunar al 90% de adultos y un 70% de menores de edad, lo que permitió el regreso de la economía.

“Creamos la mejor infraestructura amigable para el medio ambiente para garantizar trabajo que reduce la pobreza y al mismo tiempo tratando de desarrollar problemas a largo plazo de movilidad porque la mayoría depende de sus carros y de transporte urbano. Empezamos a construir la primera línea del metro”, dijo la Alcaldesa.

De interés: Policía fallece tras chocar con un Transmilenio al sur de Bogotá

López también destacó que su administración ha construido 60 escuelas, siete hospitales y han atendido de forma humanitaria y económica la masiva migración de extranjeros.

En medio del Foro Mundial, la Alcaldesa de Bogotá destacó que por primera vez en la historia del país, llegará a la Casa de Nariño un mandatario con ideas de izquierda.