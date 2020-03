Claudia López fue sometida a prueba de coronavirus

Es por esto que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien también estuvo ese día en la Casa de Nariño, publicó a través de su cuenta de Twitter un video en el que se comunicaba con la línea de atención 123 para notificar su caso.

Claudia López reiteró en la llamada que no estuvo a menos de cinco metros del alcalde de Popayán y que no tuvo contacto físico con él. Asimismo, señaló que no tiene ningún síntoma de la enfermedad y que se encuentra en excelente estado de salud.

Por lo anterior, según la persona que la atendió, la alcaldesa no está en riesgo de contagio. “La recomendación que me han dado por ahora, es que me van a hacer seguimiento del caso, que me lave bien las manos, que me hidrate mucho, que no tenga contacto con personas que tengan síntomas de gripa y que no asista a ningún evento donde hayan más de 50 personas”, aseguró la mandataria.

Si bien, en principio la alcaldesa había asegurado que no se realizaría la prueba hasta que no tuviera los síntomas, su esposa, la congresista Angélica Lozano, publicó una fotografía en la que se evidenciaba a un funcionario realizando el examen a la mandataria. "Argumento va, argumento viene. Su reacción inicial por no haber tenido contacto con el alcalde de Popayán fue no hacerse la prueba. Abundaron los argumentos, para practicársela a pesar de la falta de acercamiento con Juan Carlos", escribió Lozano.

Por otra parte, quien también se someterá a la prueba para detectar el coronavirus es el presidente Iván Duque, ya que, al parecer, el alcalde de Popayán sí tuvo contacto con el mandatario de los colombianos.