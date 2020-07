Claudia López a iglesias: "también me hace falta ir a misa con mi mamá"

La Alcaldesa de Bogotá Claudia López, reiteró que la posibilidad de abrir iglesias o templos en la ciudad está lejana, esto debido al aumento de los casos de la COVID-19, además de la medida de estricta cuarentena que irá hasta el próximo 23 de agosto en varias localidades de la ciudad. Según López, por lo menos en los meses de julio y agosto la apertura no ocurrirá.

"Yo los entiendo, créanme que si algo me hace falta en la vida aparte de ver a mi mamá es acompañarla a misa, que es un plan que para ella es muy importante, pero mi mamá tiene 70 años, no puede ir a misa, sería un riesgo para ella ir a un sitio cerrado con poca ventilación, en vez de cuidarnos generaríamos un riesgo, para las personas que tenemos una fe acudir a la fe es muy importante, yo lo entiendo, yo siento lo que nos hace falta, pero la única manera de que podemos ejercer nuestra espiritualidad ahorita sin correr riesgos es evitando abrir los templos de cualquier fe".

Además la Alcaldesa dijo que "iría mucha gente, entre otra gente mayor que es la que más corre riesgo, yo se que todas las iglesias han ido avanzando en sus protocolos, los vamos a seguir mirando con mucho gusto me reuniré con las iglesias cristianas, con las iglesias de diferentes fe, tengo cita con el arzobispo de Bogotá, pero ellos también entienden que este no es el momento oportuno."

Iglesias arremeten contra Claudia López

Más de 10.000 iglesias de todo el país y alrededor de 2.000 de Bogotá suscribieron una carta que fue enviada a la alcaldesa Claudia López, a través de la cual rechazan las críticas que ha venido haciendo la mandataria a la reapertura de los centros religiosos.

Según López, reabrir los lugares de culto “es peor que los días sin IVA, 500 veces”, además de que “se trata de una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico”.

Ante esto, pastores y líderes cristianos de diferentes confesiones religiosas consideraron que se trata de unas declaraciones discriminatorias por parte de la alcaldesa. “Sus declaraciones no solo son discriminatorias, sino que desconocen el esfuerzo realizado por el sector, para continuar acompañando a los colombianos en esta dura crisis a la que nos estamos enfrentando como país”, indica la misiva.

Además, advierten que lo que ocurrió en el pasado ‘Día sin IVA’ no es comparable con la reapertura de las iglesias, cuyos establecimientos sí cuentan con estrictas medidas de bioseguridad. “La iglesia cuenta con un protocolo de bioseguridad técnicamente elaborado durante meses en conjunto con las instancias correspondientes del gobierno nacional, integrando parámetros de salud, tanto nacionales como internacionales para la contención de la pandemia”, manifiestan.