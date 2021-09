Claudia López insiste en que 8 de cada 10 delincuentes quedan libres en Bogotá

El Consejo Superior de la Judicatura aseguró que no está de acuerdo con los señalamientos de la alcaldesa de Bogotá Claudia López al decir que, "si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, sin embargo la mandataría dijo que no dice mentiras pues 8 de cada 10 delincuentes quedan en libertad.

"8 de cada 10 delincuentes quedan libres y eso nos está haciendo la vida de cuadritos, no puede ser que los delincuentes tengan impunidad y los ciudadanos tengamos inseguridad, así que tenemos que trabajar juntos y por eso la instancia en coordinación con la rama judicial es el Comité del Consejo de Política Criminal", dijo López.

La Alcaldesa de Bogotá hizo un llamado al Ministro de Justicia para que convoque al Consejo de Política Criminal y coordinar desde allí con la Rama Judicial y la Fiscalía, la ejecución de acciones contundentes que garanticen la seguridad de los bogotanos y la judicialización de los delincuentes.

“Lo que los ciudadanos queremos es a los delincuentes en las cárceles y los ciudadanos en las calles, pudiendo caminar y trabajar tranquilos sin zozobra”, puntualizó.

Dijo además que no importa de donde sean los delincuentes, ya que se necesita que los identifiquen, los judicialicen y que luego vayan a la cárcel.

Por ahora solo se anuncia un pie de fuerza de 500 policías en la ciudad, con el fin de bajar las estadísticas de inseguridad que presenta Bogotá, ya que los mismos datos de la Secretaría de Seguridad arrojan que desde el 1 de agosto hasta el 31 del mismo mes hubo 97 homicidios en la capital, así mismo hubo 4.472 celulares hurtados, muchos de ellos a mano armada, otros por cosquilleo y otras modalidades.

En el año 2021, subieron los homicidios, lesiones personales, hurto de automotores, motocicletas, celulares, bicicletas y a personas en general.