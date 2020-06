Claudia López insiste en que Bogotá debe volver a "cuarentena estricta"

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, insistió este martes en que si el Gobierno Nacional no cumple con la entrega de los ventiladores, la ciudad deberá prepararse para una cuarentena estricta de 14 días con el fin de evitar el colapso de las UCI ante el disparo de contagios.

“Lo que se nos salió del libreto es que el Gobierno tenía programada la entrega de los ventiladores en junio y se alargó la espera hasta julio o agosto. Bogotá tiene hoy 71 % de ocupación de UCI. Yo advertí desde hace dos meses que teníamos dos indicadores límite: uno era Transmilenio a menos del 35 %, el otro es la ocupación de unidades a máximo 75 %”, dijo la alcaldesa a RCN Radio.

Sin embargo, López aclaró que la demora en la entrega de los respiradores no es culpa del Gobierno sino de los proveedores ya que estos elementos están siendo altamente demandados en todo el mundo. “Nosotros hemos cumplido nuestra parte, el que está atascado y no ha podido cumplir es el Gobierno Nacional, el fin de semana yo mantuve conversaciones con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y no tenía certeza de los cronogramas de entrega. Sin embargo, está claro que no es culpa del Gobierno la demora en las entregas”, recalcó.

Frente al Twitter del Ministerio de Salud que señala que se ha cumplido cada compromiso de entrega de ventiladores a Bogotá, la alcaldesa señaló que para empezar no son 1.600 sino 2.000 los ventiladores prometidos. "Si logramos tener 250 cada semana logramos crecer al ritmo de la pandemia y no volvemos a cuarentena, si no se logra no es culpa del Gobierno sino de los proveedores, pero eso lo examinaremos hoy con el Ministerio de Salud”, señaló.

Y agregó: “Bogotá es la ciudad que más capacidad tiene y más inversión ha hecho. Nosotros compramos 140 respiradores para las UCI, tenemos capacidad hospitalaria, medicamentos disponibles. Además, se aumentó el número de pruebas y testeo masivo”.

Claudia López además insistió en que no se pueden desconocer los grandes esfuerzos como cuarentenas focalizadas y uso de tapabocas, pero si el Gobierno no puede cumplir es entendible, pero se debe volver a una "cuarentena corta".

“Aquí estamos con el mito de que llevamos tres meses de cuarentena y eso es falso. El presidente Iván Duque la terminó el 27 de abril con la reapertura de varios sectores y yo lo advertí que para esta época Bogotá estaría llegando al pico”, indicó.

La alcaldesa sostendrá este martes una reunión con el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, en la que se espera salga una solución para atender el aumento de contagios en la capital del país.