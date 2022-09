Claudia López invitó al Concejo a dar luz verde a la vinculación de Bogotá a la Región Metropolitana

La alcaldesa Claudia López explicó este miércoles, durante una Audiencia Pública en el recinto del Concejo de Bogotá, los detalles de lo que será la Región Metropolitana en cuanto surta todos los trámites legales y se convierta en realidad.

La funcionaria propuso escuchar argumentos frente a la iniciativa, para la que pidió apoyo e invitó a vincularse a la región en la que la capital del país y los municipios de Cundinamarca puedan sacar adelante proyectos como el Regiotram y garantizar la sostenibilidad alimentaria de la ciudad y la región (garantizando precios justos para los campesinos, proteger los ecosistemas, y generar más empleo y oportunidades).

"Lo que decidimos crear fue una Región Metropolitana con una relación entre iguales. Ningún municipio de Cundinamarca se debe adherir, ni Bogotá va a ser una vaca lechera a la que le quitan recursos para nutrir un esquema institucional, pero tampoco va a pasar que ningún municipio de Cundinamarca pierda su autonomía, funciones o recursos para cedérselos a la capital", explicó la alcaldesa Claudia López.

Así mismo, López expuso los argumentos para crear la Autoridad Ambiental Metropolitana, reformar la Corporación Autónoma Regional, y darle facultades al presidente Gustavo Petro, quien planteó durante la campaña electoral reparos frente a la Región Metropolitana.

"La Corte Constitucional ya respondió para decir que no debe haber preocupación porque la Región Metropolitana es un mecanismo de asociación y nadie va a perder autonomía ni se requiere votación popular", indicó la Alcaldesa.

Añadió que, "hoy, la región está a medias con un miembro que es Cundinamarca, pero falta el otro es decir, Bogotá. Si el Concejo nos da su autorización para vincularnos a la Región Metropolitana, lo que sigue es que los demás municipios de Cundinamarca, ojalá todos los 123, tendrán que pedirles a sus respectivos concejos que les dé esa aprobación".

Durante la audiencia pública realizada en el recinto del Concejo, intervinieron diversas voces de actores políticos, sociales, gremiales y ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre una Región Metropolitana y un Área Metropolitana?

El Área Metropolitana (AM) promueve la integración de municipios colindantes a un municipio núcleo, la Región Metropolitana (RM) no contempla la existencia de un municipio núcleo, no privilegia a una entidad territorial por encima de las demás y no autoriza la anexión de municipios.

La RM es una asociación voluntaria en condiciones de igualdad y respeto. Mientras el AM tiene un órgano máximo de gobierno (Junta Metropolitana) en el que el municipio núcleo tiene derecho al veto, en la RM, la máxima autoridad es el Consejo Regional, el cual ofrece igualdad de condiciones a todos los asociados independientemente de su tamaño, población, o capacidad económica.

Por otra parte, el Área Metropolitana se enfoca en asuntos predominantemente urbanos y relacionados con la conurbación, la RM se ocupa del espectro, de temas más amplios, relacionados con Bogotá y los municipios de Cundinamarca, donde se comparten dinámicas territoriales, ambientales, sociales y económicas.