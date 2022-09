Claudia López le pide al Gobierno Petro cambios en la CAR

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, le solicitaron al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, una reforma a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

En este sentido, los dirigentes indican que se debe crear una nueva autoridad ambiental que regule a la región metropolitana de Bogotá. Esta propuesta se dio a conocer en medio de la audiencia que se llevó a cabo en el Concejo de la ciudad.

Cabe recordar que este planteamiento ya había llegado al cabildo desde el primer semestre de este año, pero las diferencias de interpretación no llevaron a feliz término el trámite; pero ahora se habla de un nuevo con ciertas modificaciones.

La propuesta tiene que ver con que cada municipio de Cundinamarca tenga autonomía para los conceptos ambientales, por esto, Claudia López expresó en medio de la audiencia que para conseguir que la propuesta sea viable se debe llevar al Congreso de la República y revisar cómo se creó el área metropolitana y sus condicionamientos.

“Le propongo al presidente Gustavo Petro que radique como propuesta de su gobierno una reforma constitucional que cree una autoridad ambiental metropolitana de la región y reforma de la CAR Cundinamarca y que le dé facultades al presidente para reglamentarla”, explicó la funcionaria.

Otro punto que nombró la alcaldesa sobre este proyecto, es que se debe ejecutar, “un diseño institucional ambiental regional más transparente y más equitativo en sus competencias y funciones y financiación”.

Asimismo, recordó que la región metropolitana se formó para que los municipios de Cundinamarca no se adhieran a Bogotá, y que, por consiguiente, el departamento no se nutriera de recursos la institucionalidad.

De este modo, los territorios de Cundinamarca no perderían su autonomía, funciones y recursos para entregárselos a la capital del país. Así las cosas, la preocupación de Claudia López es que la región metropolitana no tenga una autoridad ambiental propia y que no se logré la reforma de la CAR.

Es importante precisar, que no es la primera vez que se habla de reformas de la CAR, pues candidatos a la Cámara por Cundinamarca, líderes políticos ya se han referido al tema y sostienen que este proceso debe darse para mejorar las condiciones ambientales del territorio.

Jurisdicción CAR

El territorio está integrado por nueve cuencas hidrográficas de primer orden con los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz, Magdalena, Ubaté-Suárez, Minero, Machetá, Blanco y Gachetá, que suman los 18.658 Km2. En la parte inferior de esta página encontrará dos mapas en formato jpg, que describen la jurisdicción de la CAR y su ubicación en el país.