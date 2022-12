Claudia López mintió, ningún vehículo podrá pasar por la Séptima: Concejales por 'corredor verde'

En medio de un debate de control político donde se discutía sobre el 'corredor verde de la Carrera Séptima', el concejal Carlos Carrillo mantuvo su descontento, junto a varios cabildantes sobre la decisión de realizar el proyecto.

Carrillo respondió en el debate con los problemas que traería esta obra, recalcando que la alcaldesa Claudia López quiere convertir a la ciudad como la del peor tráfico del mundo.

"Claudia López mintió cuando dijo que no iba a hacer Transmilenio por la Séptima, es lo mismo así le pongan unas ‘matitas’ de más”, sostuvo el concejal.

“Esto se va a caer cuando le digan a la gente la verdad, por eso escondieron el proyecto por tres años, esto elimina el tránsito de los vehículos particulares, no hay carros, no hay motos, no hay taxis, no hay rutas escolares, no hay nada que pueda pasar desde la 94 hasta el sur”, mencionó Carrillo.

Por otra parte, otros concejales defendieron la postura de la alcaldesa Mayor de Bogotá, recalcando que sería una ayuda al medio ambiente, entre ellos el concejal Libardo Asprilla.

"Es muy importante convertirlo a la ciudad, es un ejercicio de casi 40 mil personas que hicieron sus aportes, tiene una ventaja en la sostenibilidad ambiental, conexión con los cerros orientales, se crea una especie de ‘biofauna’…”, manifestó el concejal.

Indicó que "se daría una movilidad sostenible, incluyente; una dinámica con los bici usuarios, además del cuidado del patrimonio, entornos que han estado conectados a la Carrera Séptima siguen cuidándose, transporte que conecta con los cerros orientales, una mirada integral”.

El director del Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, había manifestado que el proyecto no está vulnerando los derechos de ninguna persona ni esta alterando bienes patrimoniales, recalcando que la obra terminaría con dos carriles exclusivos para el tráfico mixto y con un carril para los buses del sistema masivo de transporte.

Por el momento, la licitación de la obra terminaría entre febrero y marzo del próximo año.