Claudia López niega que el POT en Bogotá llenaría los barrios residenciales de prostíbulos

Ante esta situación, la mandataria de los bogotanos se mostró muy molesta e hizo la invitación a todas las personas para que se haga un buen uso de la información acerca del Plan de Ordenamiento Territorial, e hizo una invitación muy cordial al debate, pero conociendo de antemano las propuestas que allí se ejecutan para que se puedan discutir de manera acorde a las necesidades de los bogotanos.

"Los invito a que demos este debate de una manera intensa, pero no con mentiras, porque estas generan a que se muera la democracia", resaltó.

Finalmente, enfatizó en que si este proyecto no se llega a realizar, hará todo lo posible para que su vigencia se mantenga, y que continuará trabajando para que" el POT que ha expulsado a la gente a patadas en las zonas de renovación urbana, el POT que no tiene política de moradores, el POT que no protege a la gente de las zonas donde vive. Ese POT que no le sirve a la mayoría de la ciudadanía, pero si a unos pocos negociantes, es el POT que va a seguir vigente", finiquitó.