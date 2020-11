Claudia López ofreció el apoyo de los Bomberos de Bogotá para atención de emergencia en San Andrés

En su cuenta personal de Twitter, la alcaldesa Claudia López, anunció que los Bomberos de Bogotá están a disposición de la Unidad de Gestión del Riesgo “para apoyar con equipos y personal especializado de rescate y socorro”, todas las labores de atención de emergencias en la isla de San Andrés.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad con nuestros compatriotas en San Andrés y Providencia”, escribió la mandataria. Agregó, “en todo lo que podamos ser útiles cuentan con nosotros”.

Cabe recordar que, la Dirección General Marítima advirtió que el Huracán Iota subió a categoría 5 tras su paso por el archipiélago de San Andrés en la madrugada de este lunes festivo.

Lea también: Sismo de magnitud 4.0 sacudió el occidente del país este lunes festivo

A su turno, la Dirección General Marítima (Dimar) informó que en las próximas horas el huracán continuará causando daños en las distintas zonas del archipiélago.

“Se advierte que IOTA continúe afectando las Islas Providencia, Santa Catalina e Isla Banco Quitasueño con vientos huracanados y una marejada ciclónica generada por este fenómeno de hasta 6 mtrs. Por su parte, las islas Serrana, Serranilla y Roncador, si bien se encuentran alejadas del ojo del huracán, están siendo afectadas fuertemente por las bandas del sistema”, precisó en una comunicación.

Las autoridades verifican los daños que se presentaron en viviendas tras el impacto de los fuertes vientos, por el momento no se registran desaparecidos o víctimas mortales. El fenómeno natural ya alcanza vientos de hasta 287 kilómetros por hora, así como ráfagas de hasta 155 nudos (287 km/h) y con un desplazamiento lento, a una velocidad de 9 nudos (16km/h) hacia el oeste.

BREAKING: #Iota has reached wind speeds of 160 mph, making it the second Category 5 hurricane on record to ever occur in November. pic.twitter.com/u3ifhvOzw6