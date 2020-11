Claudia López pide no utilizar el nombre de Dilan Cruz para generar actos de violencia

Este lunes 23 de noviembre se va a realizar en Bogotá una nueva jornada de protestas convocadas por distintos colectivos para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Dilan Cruz, quien falleció en medio de las manifestaciones que se adelantaban en el centro de la capital durante el Paro Nacional del 2019.

Para esta fecha se tiene programada una velatón en la calle 19 con carrera 4, lugar donde se dieron los sucesos, en la que también participarían algunos de sus familiares y allegados por lo que la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a no usar su nombre para ejercer violencia.

“Como se cumple un aniversario de un hecho tan doloroso hay programados varios homenajes. La familia nos ha dejado saber que ellos como siempre hacen un llamado para que el homenaje sea pacífico, que no se use el nombre de Dilan para hacer actos que su familia no aprueba”, dijo.