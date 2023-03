Claudia López presentó diseños del Corredor Verde de la Séptima

Este domingo 12 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó con detalle cómo funcionaría el Corredor Verde de la Séptima y los beneficios que traería a las y los ciudadanos.

"Al fin estamos construyendo nuestra primera linea del metro, es un compromiso de Bogotá con la nación y no lo vamos a dejar de hacer. Para la construcción del Corredor Verde de la Séptima, la nación pone el 70 % de la pata y Bogotá el 30 %.

La Avenida 68: en dónde ya avanzan las obras.

en dónde ya avanzan las obras. La Avenida Cali: también, ya se iniciaron las obras.

también, ya se iniciaron las obras. La Carrera Séptima: proyecto con el cual se espera dejar como nuevo este importante corredor vial desde la Calle 26hasta la Calle 200, casi 22 km de obra.

Asimismo, la mandataria indicó que la intervención de la séptima se lleva estudiando casi 7 años, además, resaltó que no se va a hacer un TransMilenio como el de la Caracas. "El desafío de la Séptima es un problema de espacio, la Séptima que tenemos hoy es irregular y muy angosta , es un embudo. El trancón es infinito, es una vía indigna. La Séptima no tiene andenes para que la gente pueda andar", manifestó López.

Le puede interesar: Nueva regulación para ciclomotores en Bogotá: conductores deberán tener licencia, SOAT y casco obligatorio

En ese sentido, el desafío de diseño de este corredor vial es hacer espacio. Con las intervenciones planeadas, la Séptima quedaría así: al norte pasaría de 11 metros a 40 metros, es decir los habitantes de San Antonio, Lijacá y El Codito que se demoran hora y media hasta el centro se demorarían 44 minutos.

También, la alcaldesa explicó que se quiere dejar carriles exclusivos para todos, para carros particulares, ciclistas y transporte público, de esta forma todos podrán ir mas rápido y con mayor seguridad.

"Los ciclistas ocupan el 7% del espacio de la vía, sin embargo, hay muchas partes en las que no hay bicicarril, queremos que todo el recorrido tenga bicicarril. Se va a hacer un deprimido en la 100 , en la 92 va haber un puente y cuando llegue a la 85 van a haber dos puentes , todo esto para quitar semáforos y mejorar el tráfico", dijo Claudia López.

Mire aquí: Mujer denunció que fue drogada por conductor de Uber en Bogotá: se lanzó del auto para escapar

Por otra parte, el museo del Chico, que es patrimonio cultural, no lo van a tocar, sin embargo, la mandataria expresó que "entre la 100 y la 92 alguien tiene que cede espacio".

Para hacer está obra de la Séptima, López aseguró que se ha tenido muy en cuenta los aportes y opiniones de los habitantes de Rosales y Chico pero "no solo podemos pensar en ellos sino también en el resto de la gente que vive en el centro, en Bosa, en Kennedy", añadió.

El Corredor Verde de la Séptima no va a peatonalizar el corredor vial, va a ser una vía del siglo 21, todos van a ir mas rápido y más seguros, los peatones tendrán más espacio y andenes, los ciclistas tendrán bicicarril. "No vamos a hacer una troncal de TransMilenio, porque se come la mitad del espacio y daña el patrimonio", aclaró.

Este proyecto beneficiará a los ciudadanos con:

Transporte publico eléctrico y seguro.

Sistemas de drenaje urbano sostenibles.

Árboles espacios verdes y parques.

Mejores andenes.

Seguridad vial.

Cuidado del patrimonio arquitectónico.

Finalmente, Claudia López afirmó que este es un proyecto complejo pero que poco a poco lo irán a explicando con detalle, que se han hecho todos los ajustes pedidos, se han escuchado a los ciudadanos y han tomado muy enserio sus aportes.