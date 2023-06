Claudia López propone tres modificaciones constitucionales para mejorar la seguridad en Bogotá

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció que presentará ante el Congreso de la República, tres reformas legales, las cuales espera sean apoyadas por el Gobierno nacional y con esto mejorar los índices de seguridad de la capital, se trata de un llamado reiterativo que ha hecho en las últimas semanas la alcaldesa López al presidente Petro.

"Aunque suene más sexy enfrentar al ELN, en Bogotá necesitamos más policías, no podemos seguir enfrentando la inseguridad con la fuerza que tenemos en este momento. Le pedimos al Gobierno Nacional que nos de apoyo en estas modificaciones que mejorarían la seguridad en la capital", comentó la Alcaldesa de Bogotá.

La primera propuesta y quizá más polémica, es permitir que se creen agentes de Policía de civil, que se enfoquen en atender las denuncias en la ciudad y que no salgan de la ciudad. Estas personas serían entrenadas y pagadas por el Distrito y serían un apoyo para la Policía Nacional.

"El Gobierno nos engañó con la llegada de los policías en diciembre. No puede ser que paguemos por más policías y estos terminen en otros municipios brindando seguridad. Yo entiendo a nuestras fuerzas, deberíamos tener 24 mil uniformados y tenemos 13 mil, así no podemos enfrentar la inseguridad", afirmó la mandataria.

López agregó que "estos hombres y mujeres harían el mismo rol que realizan nuestros agentes de tránsito, nosotros los entrenamos, les damos una buena remuneración, pero podrán enfrentar los hechos de delincuencia que se presentan en la ciudad".

El segundo punto, es una reforma integral al código de Policía, esto, para que las alcaldías locales tengan el poder de sellar e imponer sanciones cívicas en cada uno de los barrios, esto sin el acompañamiento de la Policía, sino simplemente por parte de los inspectores de las localidades.

"No puede ser que nuestras alcaldías locales no tengan la libertad de sellar un bar que no cumple las normas o sancionar a un establecimiento que está alterando la tranquilidad de los vecinos. Acá pedimos que se tenga este control y así disminuimos las labores de la Policía Nacional", aseguró la Alcaldesa.

Por último, se propuso una reforma para reducir la impunidad con justicia restaurativa, iniciativa que ya se encuentra en trámite en el Congreso de la República.

Según la Alcaldesa, ocho de cada diez delincuentes son puestos en libertad por parte de las autoridades tras cometer un delito, algo que no ha ayudado a mejorar esta cifra, por lo que para la Alcaldesa es conveniente que se tengan sanciones ejemplares, cárcel no mayor a dos años, reparación a las víctimas y actividades de resocialización.

"No puede ser que la justicia libere a los delincuentes de una forma tan rápida. Necesitamos castigos ejemplares, tampoco pedimos diez años de cárcel, porque sabemos que esto no arregla nada, pero tampoco que los dejen en libertad a los dos días", afirmó López.

La Alcaldesa dijo que le comunicará al Presidente sobre estas tres reformas y afirmó que espera que sean apoyadas por parte del Congreso, para así generar un verdadero impacto en el seguridad de la ciudad.