Luego de las protestas registradas en la tarde de este miércoles en la capital, el Distrito indicó que 7 gestores de la Alcaldía resultaron heridos al igual que 11 miembros de la Policía Nacional, 5 civiles y un miembro de la personería, igualmente el Distrito reveló que dos personas fueron capturadas y se está en la búsqueda de más implicados para capturarlos.

Así mismo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, se pronunció frente a lo sucedido en la capital, con los enfrentamientos entre la comunidad embera y miembros de la Policía e indicó que, “Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años”.

“Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos, El Gobierno Nacional ni evita que los desplacen, ni les garantizará retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”, dijo la Alcaldesa en un duro mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Esto no es protesta social! Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune! La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto", agregó.