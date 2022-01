Claudia López responde a los memes por frase de vender el carro: "Por favor, no vendan los chinos"

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la polémica que generó la frase sobre vender el carro, si se pagaban muchos impuestos en Bogotá, en medio de su defensa por los cambios del pico y placa, medida que entró en vigencia este martes 11 de enero, con una restricción desde las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m..

"Los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional, que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen a 100 % de los ciudadanos", dijo la mandataria local en su momento.

Lea también: Los memes por la frase de Claudia López sobre los que tienen carro: "Lo invito a que lo venda"

Las declaraciones de López desbordaron la imaginación de los bogotanos, que no pararon de crear memes y convertirla en tendencia en Twitter. Tanto así, que la misma alcaldesa volvió y se pronunció retuiteando uno de los memes.

"Sé que lo de 'vender el carro' fue una frase muy desafortunada. Vamos en el segundo día de pico y placa con buenos resultados en velocidad y movilidad", escribió López.

Asimismo, agradeció a los capitalinos "por confiar en la medida" e indicó que el camino era la "movilidad compartida". Pero tal vez lo que le sacó una sonrisa a más de uno fue la frase con la que cerró su trino y la imagen con la que lo acompañó; "Por favor, compartan el carro y no vendan los chinos".