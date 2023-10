Claudia López respondió a la Procuraduría General y dijo que no iba a parar la obra del Metro

La Alcaldesa Claudia López en los últimos minutos rompió silencio y contraatacó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir una indagación preliminar contra ella y la senadora Angélica Lozano Correa respecto a las irregularidades vinculadas al supuesto pago de sobornos por parte del contratista encargado de la construcción del metro en la capital colombiana.

De acuerdo con lo indicado por la mandataria de los bogotanos, nunca en sus años dentro de la política se había sentido tan acosa y difama como lo está ahora por defender la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá. Además, manifestó que no piensa bajo ningún motivo dejará que las acusaciones en su contra le pongan frenó a las obras que ya han avanzado en la ciudad en un 25%.

Por otra parte, también expresó que los únicos que tienen el poder de decidir si el proyecto continúa son los capitalinos, quienes deberán elegir en las urnas el próximo 29 de octubre el próximo alcalde de Bogotá que le dará seguimiento al plan de construcción.

“Esto se define en las urnas y no en una encerrona en China. Bogotá se respeta, lo que está en juego es la plata de los bogotanos no el ego de un caudillito de turno. No voy a dejar parar el metro, punto final” fueron las palabras de Claudia López.

Ahora bien, es importante exaltar que la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría indicó que las dos servidoras públicas habrían sido mencionadas en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino. En dichas conversaciones, se habría revelado la presunta destinación de $6 mil millones para financiar campañas políticas.

"Debo decir que yo misma como candidata y ciudadana, le pedí a todos los organismos de control nacionales e internacionales que miraran con lupa ese proyecto, esa licitación y ese contrato. Todas las instancias nacionales e internacionales me dijeron que ese contrato había sido hecho de manera transparente" puntualizó en su intervención la Alcaldesa.

Finalmente, luego de esta respuesta de Claudia López, se espera que los próximos días se conozcan más detalles de la investigación y se determine las posibles implicaciones a las dos funcionarias públicas.