Cabe señalar que el pasado jueves, durante la transmisión que realizó la propia alcaldesa, ella dijo: "Se está formando otro Bronx. No puede ser que seamos tan incapaces, que junto a la Brigada y la Metropolitana se formen emporios del crimen".

"En esta zona deberíamos tener mínimo 10 puestos para apretar. Si no, no pasa nada. Esta zona es muy difícil, no hay que aflojar. Es demasiado intermitente. Si no somos más constantes y más sistemáticos, no la logramos".

En ese momento, Acero intentaba explicar lo que se venía haciendo e insistía en hablar, pero la alcaldesa lo Interrumpía: "Nuestra tarea no es quejarnos... sino apretarlos", repetía López.

“Lo hemos venido haciendo, alcaldesa. Si me deja hablar...", le contestó el secretario Acero mientras la conversación subía de tono.