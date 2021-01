Claudia López se defiende de revocatoria: 'Cumplí con mi programa y con el de la pandemia'

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, intervino en una audiencia pública citada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por cuenta de un proceso de revocatoria de mandato en su contra y defendió su plan de gobierno, así como sus acciones para mitigar la pandemia de Covid-19.

López aseguró que en su primer año de gobierno no solamente tuvo que cumplir con el plan que propuso para ser elegida, sino también con el que le ha impuesto la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus.

"A lo largo del 2020 cumplí no solamente el proyecto que inscribí, sino el programa de gobierno que la vida y la pandemia me obligó a cumplir. Yo no solo he cumplido un programa, he cumplido dos en un año y no hemos descuidado las prioridades que los ciudadanos eligieron", aseguró la mandataria.

López añadió que "dije como candidata, y he cumplido como alcaldesa, que yo tenía el carácter para corregir lo que iba mal y cambiarlo y dije con claridad qué iba a cambiar, pero que también tenía la humildad para reconocer y continuar aquello que iba bien para construir sobre lo construido".

Asimismo, afirmó que al país no han llegado las primeras vacunas anticovid, pero sí se hacen las primeras revocatorias, teniendo en cuenta otros procesos como el que enfrenta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien también compareció el lunes ante el CNE.

"A Colombia no ha llegado aún la primera vacuna pero sí están avanzando los primeros procesos de revocatoria. Apreciados bogotanos y apreciados colombianos, lo que nos convoca es la vida, lo que Bogotá necesita en este momento es cuidado de la vida ante todo", adujo.

Lanzó pullas contra algunos políticos a quienes no mencionó debido a que para asistir a la audiencia debió cancelar el comité epidemiológico que se iba a realizar con expertos y con el Gobierno Nacional para analizar el efecto de la pandemia en la capital.

"Los lunes a las 2:00 de la tarde siempre nos reunimos con más de 20 expertos, con el Ministerio de Salud, para evaluar la pandemia. Hoy muy generosamente ellos aceptaron posponer esa reunión para el próximo miércoles (27 de enero)", señaló.

"Pero quiero decir con absoluta claridad que hoy fue la primera y la última vez que tengo que quitar tres horas de mi tiempo de cuidar a Bogotá por atender las iniciativas de unos políticos para usar un mecanismo de revocatoria. Bogotá no se merece eso", sentenció.

En su intervención, hizo un resumen de toda su gestión señalando las acciones tomadas por su gobierno para atender la pandemia y mitigar su impacto social y económico, así como en materia de seguridad. Antes que ella, intervinieron algunos voceros del movimiento que busca revocarla.