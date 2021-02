La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la noche de este 25 de febrero, cumplió la orden de un juez de retractarse de sus afirmaciones contra el exalcalde de la ciudad Enrique Peñalosa sobre Transmilenio.

López, en medio de la campaña por la alcaldía de Bogotá, señaló en una entrevista que el exmandatario hacía parte de un supuesto negocio con los buses que integraban las troncales del Sistema.

En su momento, la hoy alcaldesa afirmó que a Peñalosa le importaba “el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que son su juguete”. Por esta razón, un juez le ordenó que se retractara porque esas declaraciones dan a entender que él es dueño personal o empresarial de una compañía que vende buses.

“Yo quiero decir con absoluta claridad que ese no es el sentido de mi comentario, y que, si así se entendió, yo lo corrijo, me retracto. Ese no es el sentido y lo digo con absoluta claridad para cumplir lo que me ordenó el juzgado 36 de pequeñas causas de Bogotá”, dijo este jueves López desde la localidad de Barrios Unidos.