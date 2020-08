Claudia López sobre San Juan de Dios: No nos dejaremos atrapar por peloteras de Petro y Peñalosa

La alcaldesa de Bogotá Claudia López precisó que la demolición de la torre central del Hospital San Juan de Dios y la construcción de un nuevo complejo hospitalario, sí se puede realizar por parte del Distrito.

De acuerdo con la funcionaria, la problemática radica en que el San Juan de Dios es patrimonio histórico, más no de conservación.

“Es un complejo público universitario y lleva 20 años en ruinas, cayéndose y sin un centavo de inversión”, aseguró.

En ese sentido, señaló que “la ciudad durante dos administraciones ha venido haciendo un proceso que es el correcto para recuperar ese complejo. Es la primera vez en años que tenemos un plan de manejo y protección patrimonial para todo el complejo".

Le puede interesar: Mincultura no ha autorizado demolición del edificio central del hospital San Juan de Dios

"La torre central es solo una. ¿Es patrimonio histórico? Sí. ¿Es patrimonio de conservación? No. Por lo tanto se puede reformar e incluso demoler y volver hacer”, agregó.

La alcaldesa de Bogotá manifestó que en el proyecto “ha habido más pelotera, desinformación y pelea inútil entre Petro y Peñalosa, en la que yo quedó metida y atrapada. No nos vamos a dejar atrapar por esas peloteras (...) nosotros no vamos a destruir por destruir, lo único que le hemos cambiado al proyecto que encontramos es que no nos parece que se trate de trasladar el hospital Santa Clara a la torre del San Juan de Dios.”

Cabe mencionar que en un derecho de petición que fue respondido al senador Gustavo Petro y a la Colombia Humana, el Ministerio de Cultura aseguró que el proyecto del complejo hospitalario en el San Juan de Dios previsto por el Distrito, no ha sido autorizado por el Gobierno Nacional.

“Al respecto se informa que el Ministerio de Cultura no ha autorizado la demolición del edificio central del Hospital San Juan de Dios en Bogotá (...) a la fecha no se registra en ese sentido ningún radicado en este ministerio", precisó esa entidad.