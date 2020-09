El sujeto llegó aparentemente criticando actuaciones de la Alcaldía Mayor contra profesores de la universidad Distrital, interrumpiendo constantemente a la alcaldesa, quien le pedía respeto, en tono tranquilo.

Las arengas del hombre hacia la alcaldesa fueron rápidamente subiendo de tono en medio de los espectadores al evento, que también comenzaron a pedirle que se callara y le permitiera continuar la presentación.

Pero el momento más fuerte fue cuando en medio de gritos esta persona increpó “en el nombre de Cristo” a la alcaldesa para que supuestamente dejara de enseñar la homosexualidad a los niños.

Ante los llamados al respeto por parte de la muchedumbre el hombre dijo en tono airado: “Ella no respeta, no respeta a los Profesores de la Universidad Distrital”, pero acto seguido gritó “Yo le reconvengo, en el nombre de Cristo Jesús te reconvengo, vos estás enseñándonos cosas irrespetuosas”.

Y no paró allí, pues luego le advirtió “Si tú te quieres volver homosexual hazlo tú, pero no le enseñes eso a nuestro hijos, nuestros hijos no están de acuerdo con tus enseñanzas”.

Por varios momentos López le pidió que guardara silencio y que incluso luego de la presentación él podría volver a hablar, pero ante la insistencia del sujeto, varias personas del público y de la alcaldía lo instaron a que dejara las cosas así y abandonara el lugar.