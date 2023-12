Claudia López: "Tengo gratitud con el presidente Duque"

"Tengo gratitud con el presidente Duque": Claudia López

Y este fin de semana, en entrevista con El País de España, la alcaldesa reconfirmó la distancia que tiene con el presidente Petro. Según López, si bien tenía diferencias políticas con el antecesor de Petro, Iván Duque, con él sí pudo trabajar mejor, principalmente porque ambos tuvieron que unirse para enfrentar los retos de la pandemia.

"La relación con el presidente de la República siempre es compleja en el caso de Bogotá. Tengo gratitud con el presidente Duque. Tuve muchos controversias con él, pero cuando tuvimos que enfrentar la pandemia dejamos las diferencias a un lado y nos sentamos a trabajar para salvar a la gente de la muerte y a la economía de la quiebra", afirmó la mandataria distrital.

"Hicimos un buen trabajo. El presidente Duque le dejó a Bogotá la mayor inversión que haya hecho cualquier presidente en la historia de Colombia. Digamos que recibí de él mucho más de lo que esperaba como alcaldesa y como ciudadana".

"Yo esperaba con gran ilusión al presidente Petro (...) Esperaba una relación más fluida, que hiciéramos cosas juntos, una agenda hacia adelante. Y me encuentro con que el presidente volvió la agenda para atrás, en un contrato que ya estaba firmado como el metro, por ejemplo. Con el presidente Duque, por el que no voté, logré mucho más de lo que esperaba y con el presidente Petro, por el que voté, recibí mucho menos", añadió.

La mandataria distrital también señaló que, con Petro, Bogotá "no ha recibido" lo que se merece por parte del presidente. "Me he sentido frustrada. En lo personal y como el líder recibí unos epítetos y unos descalificativos absolutos, pero yo tengo un cuero duro, quienes estamos en este oficio tenemos que aprender a no tomarnos las cosas personalmente. El problema es que Bogotá no ha recibido del presidente lo que se merece, ha recibido irrespeto a sus decisiones y a las de sus ciudadanos".

Para la alcaldesa Claudia López, aunque Javier Milei, presidente electo de Argentina, y Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, son considerados de derecha, no tienen mucha diferencia con Petro. A la pregunta de si teme que Colombia quede en manos de un Milei o un Bukele, López respondió: "Yo creo que ya pasamos por ahí, solo que es de izquierda".

"Todos son formas distintas, cada uno en su contexto, de caudillismo populista. Álvaro Uribe fue un caudillo populista de derecha, Petro es un caudillo populista de izquierda. Yo soy muy institucionalista y a mí eso no me gusta, me parece que construye poco y divide mucho", dijo la alcaldesa.