En medio de una rueda de prensa que se llevaba a cabo este lunes, en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, por cuenta de la captura de cinco presuntos responsables del robo a una joyería en el centro comercial Gran Estación, el gesto que la alcaldesa Claudia López tuvo con el comandante de la Metropolitana desató toda clase de reacciones.

El momento se dio cuando uno de los periodistas que asistió a la rueda de prensa le hizo una pregunta al general Óscar Gómez Heredia, lo cual incomodó a López y la hizo intervenir, sin permitir que el comandante contestara.

“General, ¿de dónde se sacan este armamento? Pues se ve sofisticado, armas de largo alcance con silenciadores. De dónde sacan eso”, pregunta el periodista.

Acto seguido, el general Gómez Heredia alcanza a mencionar tres palabras (“Haber, yo quiero…”), cuando la alcaldesa camina hacia el micrófono, mientras habla sobre la pregunta del periodista.

“No diga cosas que no corresponden a la verdad, no son armas de largo alcance, son pistolas. Una de ellas con silenciador, no son nada sofisticadas”, contestó López.

En otro momento de la entrevista, otro periodista se dirige al general para hacerle otra pregunta, a lo que Claudia contesta: “más cerquita mi hermano para que le escuchemos mejor”, acto seguido ella vuelve y contesta por el comandante de la Policía de Bogotá, que muy respetuosamente dio un paso al costado.

Por este gesto, muchos internautas la han criticado en redes sociales.

