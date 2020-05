Clínica Juan Corpas estaría infringiendo protocolos ante COVID-19: Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá advirtió que a raíz de una denuncia, se revelaron una serie de presuntas irregularidades frente a los protocolos de manejo y atención de la COVID-19 por parte de la clínica Juan N. Corpas de Suba, en el noroccidente de la capital.

De acuerdo con el organismo de control, esta situación que ponen en riesgo al personal que ahí labora, a los pacientes y a las familiares de los enfermos que los visitan.

Según la denuncia en la Juan N. Corpas, "en especial en la Unidad de Cuidados Intensivos, no cumplen con las recomendaciones para el manejo adecuado de los pacientes críticos contagiados con el virus. No hay un aislamiento apropiado de los infectados (separados por una cortina), no hacen traslado a otros centros de salud y siguen recibiendo contagiados en sus instalaciones", precisa la personera (e.) Rosalba Cabrales.

Así mismo, al personal médico y de servicios generales no se les estaría suministrando los elementos de protección mínimos indicados por las autoridades de salud distritales y nacionales, precisa la queja.

"Además, son obligados a cumplir sus turnos, incluso si presentan algún síntoma respiratorio, lo que se traduce en mayor riesgo de contagio", explica la denuncia.

La Personería de Bogotá señala que "la carta del ciudadano describe que los familiares de los pacientes internados en la UCI se les permiten ingresar en las jornadas de visita, muchos de ellos sin los elementos adecuados de protección, lo que representa una falta ética por parte de la clínica y un riesgo enorme de propagación de la COVID-19 en Bogotá, ciudad que posee el mayor número de casos de contagio en el país".

Ante esta situación, se hizo un llamado urgente al Distrito a fin de tomar los correctivos y garantizar los derechos del personal médico, de servicios generales, pacientes y familiares. La Secretaría de Salud inició la investigación administrativa sancionatoria contra la clínica.