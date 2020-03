Sin embargo, pese a los estrictos controles que se han tenido para las personas que llegaron desde Wuhan, se han reportado casos en los que se sospecha puede haber personas infectadas con el virus.

Ese es el caso de dos ciudadanos procedentes de Italia, sobre quienes no se habría realizado ningún tipo de control y no se conoce su ubicación. A lo que el ministro encargado de Salud respondió: "No conozco el caso, el Ministerio dijo que no se va a pronunciar sobre casos sospechosos".

Sin embargo, el 28 de febrero al final de la tarde las 23 alertas que se tenían han sido descartadas y por el momento no hay ninguna búsqueda de parte de las autoridades de salud de dos personas provenientes de Italia.

Finalmente, González aseguró que el monitoreo a las personas que se encuentran en cuarentena será constante para verificar su estado de salud y que cualquier anormalidad que se presente será informada de inmediato.