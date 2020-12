Comenzó la organización de vendedores informales para temporada navideña en Bogotá

En algunos sectores en donde tradicionalmente se dan ventas informales en Bogotá iniciaron ya las acciones de organización, por parte del Distrito, para evitar aglomeraciones durante la temporada navideña en esos espacios identificados en donde los comerciantes podrán realizar sus actividades.

Algunos vendedores ya se encuentran inscritos ante el Instituto para la Economía Social (IPES) realizando sus actividades reguladas, otros afirman que aún no han recibido el visto bueno de la Alcaldía, mientras que un tercer sector dice no estar en la necesidad de utilizar estos sitios.

“Esto es beneficio para la gente y para nosotros los vendedores ambulantes, para todos, porque la gente viene a ver qué compra. Es como si fuera una feria en este momento y eso en esta temporada es muy bueno”, aseguró uno de los comerciantes del sector de San Victorino.

“Por lo menos en el sitio donde yo trabajo no tengo dificultad porque tengo un espacio grande en el cual no influyen las aglomeraciomes, ni se perjudica nadie”, expuso una vendedora de comidas de la localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad.

“Yo ya me inscribí al sorte del IPES (para los espacios de ventas informales en diciembre) pero aún no me han dicho nada. No sé para cuándo o cómo vaya a salir el permiso”, indicó otro de los comerciantes quien indicó estar en el proceso de organización.

Por su parte, desde esa institución, su director Libardo Asprilla, dio a conocer detalles de las primeras acciones realizadas para organizar al menos a los primeros 400 vendedores en algunas zonas como el centro de la ciudad, en medio de la temporada decembrina.

“Van a permanecer en el lugar haciendo su comercio, generando su mínimo vital y reactivándonos pero con todas las medidas, guardando el distanciamiento. Cada vendedor tiene dos carpas a su servicio, dos metros de distancia entre ellos, uso del tapabocas” y otros elementos, expuso.

El proceso fue anunciado el viernes pasado por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, para evitar aglomeraciones después de algunos casos que se han dado al inicio de la temporada y teniendo en cuenta la situación epidemiológica por el coronavirus.