“No hemos podido trabajar, por la localidad en la que estamos. Somos unos de los sectores que más aportamos y pagamos parafiscales, cumplimos con todos los pagos y protocolos establecidos y ya van dos cuarentenas en la que nos mezclan con otros negocios y nos dan un trato igual y se saltan el permiso que tenemos por ser de primera necesidad”, explicó Camila Morales.

“Somos más de 70 locales que estamos nada más en este punto, nuestras familias se están viendo afectadas pues porque no hemos podido comprar, no entendemos el porqué no nos dejan trabajar, de estos negocios dependen más de 120 familias, todo el mundo tiene nevera o algún producto en su casa a lo qué nos dedicamos todos nosotros”, insistió.

A la zona llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, además de miembros del Esmad. También el alcalde local de Puente Aranda para tratar de solucionar el motivo de la protesta. Tras varias horas los manifestantes decidieron desbloquear de manera pacífica la vía. “Necesitamos que ya mismo solucionen este tema, tenemos derecho al trabajo, necesitamos llevar la comida a la casa”, puntualizaron.