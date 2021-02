Comerciantes celebraron levantamiento de cuarentenas en las UPZ de Bogotá

Este miércoles se levantaron las restricciones de movilidad en algunas UPZ de Bogotá que tenían cuarentena, y tras esto, los comerciantes celebraron la decisión, ya que aseguraron que el encierro les dejaba grandes pérdidas económicas.

“Volvimos a trabajar porque, como somos informales y no recibimos ayudas, si no trabajamos no comemos, estamos contentos y esperamos que no no vuelvan a restringir salidas o terminan de quebrarnos”, sostuvo una vendedora informal en la localidad de Suba, en el nororiente de la capital del país.

Otro, por su parte, aseguró que ha tenido grandes pérdidas por los cierres e incluso ha tenido que despedir personal. “El año pasado, en diciembre tuve que sacar a diez personas, yo tengo una fábrica de zapatos aquí en Engativá. Resistí varios meses pero ya los papeles cambiaron y antes les quedé debiendo plata”, relató.

También en la localidad de Fontibón, los comerciantes apoyaron la apertura de la economía. “Vamos a cumplir si nos cumplen. Queremos trabajar y celebramos que nos dejen”, indicaron.

Tras la apertura, los comerciantes aseguraron que se comprometen a cumplir con las medidas de bioseguridad y protocolos para que no aumenten los niveles de contagio.

El martes, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que se levantaban la cuarentenas en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Los Cedros, Castilla, Timiza, Fontibón, Garcés Navas, Boyacá Real, Tibabuyes, Suba y El Rincón.

Frente al pico y cédula, se determinó que seguirá rigiendo para establecimientos comerciales, públicos y bancarios.

“Aunque la medida no aplicará para restaurantes, sector cultural, parques de diversiones y temáticos, estos deben cumplir con el distanciamiento de dos metros entre mesas o puestos, ventilación adecuada y deberán garantizar todas las medidas de bioseguridad”, informó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.