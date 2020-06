Comerciantes de Corabastos dicen que medidas restrictivas afectan venta de productos

Comerciantes de alimentos de Corabastos aseguraron que a pesar de la reapertura de la central con algunas restricciones debido a la pandemia, se siguen viendo afectados por las medidas de acceso limitado que se han implementado.

Vendedores y compradores de comida del lugar hicieron un llamado a la Alcaldía de Bogotá para que se tengan en cuenta sus peticiones, se evalúen las medidas que se han tomado y que según ellos, les han causado problemas económicos por cuenta de la reducción en las ventas.

“Hablan del empleo y están atacándolo, porque realmente si la gente no trabaja ¿cómo vive? Yo creo que es una enfermedad más, un virus más y están es atacando el empleo directamente”, dijo un comerciante en la zona.

“Nosotros los campesinos siempre llevamos y pagamos todos los platos rotos de los errores de los administradores y de los gobernantes. No podemos perder más”, dijo un campesino quien agregó que no ha podido ingresar a esa central, desde las primeras horas de la madrugada.

“Nos ha tocado venir y devolvernos otra vez porque no nos dejan entrar. En este momento, no dejaron entrar a mi hijo acá a Corabastos. No puede entrar. Me toca ir a mí sola, comprar y cargar porque no hay plata para pagarle a un cotero”, añadió una compradora.

En las últimas horas, representantes del Distrito y de los comerciantes de Corabastos se reunieron para concertar nuevas medidas. Tras varias horas de diálogo, en la madrugada del viernes se anunció la reapertura de la central mayorista con algunas restricciones.

Ante el cierre parcial de varias bodegas por el aumento de casos de COVID-19, se registraron protestas al interior de la central que fue cerrada temporalmente, por lo que comerciantes decidieron vender sus productos a las afueras de la misma.

Al momento, Corabastos opera con las medidas ya establecidas y se analizarán nuevas estrategias en una próxima reunión programada este viernes entre la Alcaldía y los representantes de los trabajadores de ese sector.