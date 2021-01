Comerciantes de Engativá protestan por cuarentena en las UPZ

Además, se desarrolla un cacerolazo en este momento en la zona y hacen presencia la Policía Metropolitana y la alcaldesa de la localidad, Ángela María Moreno Torres, que le piden a los comerciantes que desalojen las vías principales. En este momento la mandataria se encuentra en una mesa de conversación con los líderes de la manifestación.

Lea también: Pilas: Bogotá no tendrá cuarentena el fincho, pero sí toque de queda

En este sentido, algunos comerciantes pidieron trabajar al menos unos días a la semana y aseguraron que el Distrito no les ha dado ninguna ayuda para sostenerse en medio del cierre. Otros sostienen que no entienden por qué no cierran el centro de Bogotá, pues aseguran que esa sí es una zona realmente congestionada. Cabe explicar, en este punto, que las nuevas medidas prohíben ferias comerciales como la del madrugón de San Victorino.

Bogotá no tendrá cuarentena generalizada y seguirá con toque de queda nocturno, pero desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Además, se mantiene el pico y cédula salvo para entrar a restaurantes y farmacias. Sin embargo, desde este sábado se inicia un aislamiento en nueve UPZ de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Tibabuyes, Suba y El Rincón (Suba)

Boyacá Real y Garcés Navas (Engativá)

Fontibón

Castilla y Timiza (Kennedy)

Los Cedros (Usaquén)

El Tabora hace parte de la UPZ Boyacá Real, que integra a otros 16 barrios ubicados en una de las zonas más comerciales de Engativá. De hecho, en total, 32 barrios de dicha localidad entran en cuarentena estricta.