Por su parte Mario Suavita Goméz, comerciante de hace 42 años y líder de la protesta, aseguró que “el madrugón lleva 22 años de generar empleos. Exigimos que nos dejen trabajar en los respectivos horarios, son más de 300.000 familias las afectadas, no pedimos ayudas, ni platas, ni mercados del Gobierno, no le hacemos mal a nadie y no nos escuchan, necesitamos comer, pagar arriendos, servicios”.

“Los clientes vienen de todo el país y se ha frenado la economía, no solamente de Bogotá sino también de muchos sectores a nivel nacional, que nos traen la tela y los insumos”, sostiene el líder de la protesta.

Por su parte Angelica Leguizamo, gerente del centro comercial Visto, afectado por los horarios impuestos por la Alcaldía, señaló que "la gente no tiene con qué comer ni con qué sobrevivir. El horario es desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m. pero el madrugón es todos los miércoles y sábados, desde las 2 a.m. donde hay más reactivación económica en el madrugón”.

Algunas pancartas hechas por los mismos protestantes dicen: “Nos mataron el madrugón”, “no nos acaben, somos el centro de la economía del país” y “madrugón San Victorino está en cuidados intensivos”.