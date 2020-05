Entre tanto, Yenny Gamboa, quien tiene su local de venta y reparación de computadores hace más de seis años, señala que la situación para ella y sus compañeros es delicada. “Tenaz está situación, es muy complicado, llevo dos meses sin pagar arriendo porque no hay, tampoco quieren renegociación ni quieren bajarle al arriendo ni nada, tengo dos empleados y no he podido darles nada porque no tenemos”.

“Estamos retrasados en las nóminas, hemos tenido pérdidas por más de $30 millones mensuales, tenemos empleados y hemos sacado hasta ahorros para pagarles, pero ha sido muy difícil, hasta hace 15 días les pudimos pagar”, añadió Maicol Álvarez.

Otro de los manifestantes puntualizó que “no es posible que los servicios lleguen como si estuviéramos abriendo normalmente cuando llevamos cerrados dos meses, la luz subió el doble, el agua más de $40.000”.

Entre el pliego de peticiones para poder abrir piden: