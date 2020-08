Comerciantes y vendedores informales se enfrentaron en el centro de la ciudad de Bogotá. Con palos, machetes y otros elementos, estas personas protagonizaron disturbios en el sector de la avenida Jiménez con Caracas y otras zonas de la calle 13.

La razón de estas protestas que se han registrado a lo largo de todo el día es la nueva cuarentena estricta que se registra en varias localidades para reducir el contagio de casos de contagio de coronavirus, lo que ha imposibilitado la apertura de varios establecimientos y negocios ambulantes. También se manifiestan por temas de inseguridad y espacio con los informales.

Ante esta situación, la Policía tuvo que intervenir para evitar algunos saqueos en el comercio y afectaciones a las estaciones de Transmilenio del sector.

"Aquí ya estamos cansados de esta cuarentena, necesitamos comer, necesitamos ayudas, no más encierro. La alcaldesa está tranquila pues no le importa si nosotros nos vamos a comer o no. Tenemos familia. Pedimos que esto se levante ya mismo", dijo uno de los manifestantes.

De acuerdo con los comerciantes, las afectaciones económicas se han agudizado por la continuidad de varias medidas por cuenta de la propagación del coronavirus, lo que según ellos ha impedido que se recuperen las ganancias de sus establecimientos y negocios.

Entre tanto, el Distrito descartó por ahora la posibilidad de levantar las restricciones a los establecimientos y negocios en las localidades de Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén y Candelaria, en las que actualmente rige la cuarentena estricta.

Sin embargo, el próximo 24 de agosto las autoridades se reunirán con el Ministerio de Salud para determinar si se pueden levantar anticipadamente dichas restricciones, que fueron adoptadas para reducir la velocidad de contagio del virus y que no colapsaran las Unidades de Cuidados Intensivos de la red hospitalaria.

