Comerciantes piden plan de choque contra explotación infantil en el barrio Santa Fe

Este jueves se registraron manifestaciones en el barrio Santa Fe, más exactamente a la altura de la Avenida Caracas con Calle 22, en donde un grupo de comerciantes realizaron un plantón pacífico para exigirle más apoyo al Distrito para poder ejercer sus labores.

Dichas protestas generaron importantes bloqueos y congestión vehicular, por lo que en un primer momento la flota de Transmilenio tuvo que suspender el servicio en las estaciones de la Calle 22 , Calle 19 , Jiménez y Tercer Milenio. Sin embargo, a las pocas horas, la movilidad logró recuperarse por completo.

Lea aquí: Cuándo se cumple plazo para aplicar al descuento de comparendos en Bogotá

De acuerdo con los manifestantes, una de las problemáticas que más los ha afectado ha sido la explotación infantil que se registra en este sector de la ciudad, en la que personas inescrupulosas estarían aprovechándose de menores de edad, en especial de extranjeros para que trabajen de manera ilegal.

"Nosotros proponemos al barrio Santa Fe como un territorio de paz e inclusión para generar mejores garantías a los comerciantes, y no solo los comerciantes, sino a los habitantes del barrio Santa Fe, queremos que instituciones, las secretarías, entre ellos ICBF, policía judicial, Sijín, se unan con nosotros para erradicar el tema de explotación de menores de edad en la zona, no queremos más menores en la zona, hemos sido afectados por presuntos señalamientos que nosotros somos los que incentivamos eso, pero nosotros no somos", aseguró Yésica Santamaría, representante legal de la asociación de comerciantes.

Por su parte, desde la Policía Metropolitana de Bogotá aseguraron que la manifestación se llevó en calma, a excepción de personas infiltradas que buscaban afectar el sistema de transporte masivo, pero que una vez se logró hablar con los comerciantes se acordó que se llevarían a cabo mesas de diálogo para atender las peticiones de los ciudadanos.

"Los comerciantes formales que organizaron la marcha de hoy, lo hicieron una forma pacífica, desafortunadamente algunas personas se infiltraron ahí y trataron de generar algunos bloqueos en el sistema de transporte masivo, pero gracias a Dios se recuperó y no hay ningún inconveniente", explicó el teniente Coronel Rubén Darío Gaitán, comandante estación de policía los mártires.

Lea también: Bogotá no es la capital del sicariato: alcaldesa Claudia López

Agregó que, "estamos organizando una mesa de trabajo con estos comerciantes del gremio hotelero, motelero, de cafeterías, en fin, todas esas personas que viven acá del comercio formal".

De acuerdo con el coronel Gaitán, el próximo 5 de septiembre se dará inicio a estas mesas de diálogo entre el general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y los comerciantes del barrio Santa Fe.