El director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, informó que desde el gremio hicieron una propuesta a la Alcaldía de Bogotá, sobre un nuevo modelo de 'pico y placa'.

En diálogo con RCN Radio, Orrego explicó que el modelo se establecería de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en bloques de cuatro horas por placa.

“Esto significa que todos los vehículos podrán salir a diario, pero con restricciones durante el día de cuatro horas por periodo. Ejemplo: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. tendrán pico y placa los vehículos de placa par (es decir, se podrán movilizar los de placa impar). Entre tanto, de 10:00 a.m. a 2:00 no podrán salir los de placa impar y así sucesivamente en turnos de cuatro horas hasta las 10:00 p.m.”, mencionó.

En ese orden de ideas, el gremio de los comerciantes de la ciudad propone que se prolongue hasta las diez de la noche la restricción para vehículos, pero en un modelo de alternancia.

“Hay que aclarar que para el comercio la afectación por el 'pico y placa' de todo el día es muy grande, ya que lo extendieron hasta las nueve de la noche. No tener ningún momento de base o posibilidad de qué la gente saque el carro, está afectando las ventas en la ciudad”, dijo.

Según la más reciente encuesta de Fenalco, para el 75 % de los comerciantes la medida de 'pico y placa' ha afectado las labores de la empresa. Los empresarios aseguran que los principales efectos negativos son la disminución del número de clientes (74 %), el reagendamiento de citas con clientes-proveedores-inversionistas (48 %) y en retrasos en el ingreso del equipo de trabajo (36 %).

Asimismo, para un poco más de la mitad de los comerciantes que participaron en el sondeo (55%), las ventas han disminuido desde el 11 de enero comparadas con las dinámicas del año anterior.

De quienes aseguraron disminución en ventas, el 65 % dijo que habían caído hasta en un 20 %. Para el 23 %, las ventas han disminuido entre 20-40 %. Entre tanto, 11 de cada 100 comerciantes dice al gremio que las ventas han caído en más del 40 %.

El director de Fenalco Bogotá manifestó que “empezaríamos a ver inclusive que el uso del transporte público variaría. Ya no tendríamos la ciudad únicamente funcionando de 8:00 a.m., a 5:30 p.m., si no que arrancaría desde más temprano y cerraría desde más tarde”.